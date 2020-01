Cronaca 183

Caltanissetta, auto in fiamme: l'ordine degli avvocati esprime solidarietà a Maria Giambra

L’ennesimo gravissimo e vile attentato incendiario, non sortirà alcun effetto e non intimidirà l’Avvocatura tutta

Redazione

19 Gennaio 2020 17:27

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, riunitosi in seduta straordinaria, esprime la propria vicinanza all’avv. Maria Giambra, Consigliere dell’Ordine, cui rinnova la propria stima incondizionata.L’ennesimo gravissimo e vile attentato incendiario recentemente perpetrato ai danni della Collega, addirittura presso la propria abitazione, non sortirà alcun effetto e non intimidirà l’Avvocatura tutta, che continuerà a svolgere la propria funzione di garanzia dei diritti prevista dalla Costituzione.

Certo il COA esprime, altresì, forte preoccupazione per l’escalation di aggressioni e violenze perpetrate nei confronti della Classe Forense, sempre più esposta ed in prima linea nella difesa dei diritti, in un particolare territorio ad alta densità criminale.

Si ritiene indispensabile che gli organi investigativi si attivino immediatamente, alzando ancor più la guardia e profondendo nelle indagini sempre maggior impegno, adeguato alla gravità dei fatti da ultimo registrati.



Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, riunitosi in seduta straordinaria, esprime la propria vicinanza all’avv. Maria Giambra, Consigliere dell’Ordine, cui rinnova la propria stima incondizionata.L’ennesimo gravissimo e vile attentato incendiario recentemente perpetrato ai danni della Collega, addirittura presso la propria abitazione, non sortirà alcun effetto e non intimidirà l’Avvocatura tutta, che continuerà a svolgere la propria funzione di garanzia dei diritti prevista dalla Costituzione.

Certo il COA esprime, altresì, forte preoccupazione per l’escalation di aggressioni e violenze perpetrate nei confronti della Classe Forense, sempre più esposta ed in prima linea nella difesa dei diritti, in un particolare territorio ad alta densità criminale.

Si ritiene indispensabile che gli organi investigativi si attivino immediatamente, alzando ancor più la guardia e profondendo nelle indagini sempre maggior impegno, adeguato alla gravità dei fatti da ultimo registrati.



La lite per un parcheggio tra due condomini finisce nel sangue: arrestato un 81enne

News Successiva Il figlio di Anastasi racconta: "Papà aveva la Sla. Ha scelto lui stesso di andarsene con la sedazione assistita"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare