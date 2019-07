Cronaca 3984

Caltanissetta, auto esce di strada al Redentore e si ribalta. Poi colpisce i tubi del gas

L'auto dopo aver sbandato ha urtato il muro e avrebbe centrato in pieno anche i tubi del gas

Rita Cinardi

15 Luglio 2019 22:21

Incidente questa sera intorno alle 21.30 in via San Giuliano. Una Fiat 600 con a bordo padre e figlio stava percorrendo in discesa la via San Giuliano quando sarebbe sbandata per via di un casco che si trovava a terra. L'auto dopo aver sbandato ha urtato il muro e avrebbe centrato in pieno anche i tubi del gas. Alla fine il mezzo si è capovolto a bordo strada. Sul posto la polizia e un'ambulanza del 118. I due, usciti miracolosamente illesi, avrebbero rifiutato i soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco per verificare eventuali perdite di gas.

