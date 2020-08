Cronaca 2739

Caltanissetta, auto centra altri 3 veicoli e poi si ribalta: ferito lievemente il conducente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia e il 118

Rita Cinardi

04 Agosto 2020 07:47

Incidente questa mattina poco prima delle 5 in via Federico De Roberto. Un diciottenne alla guida della sua Peugeot 207, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto centrando in pieno altri tre veicoli posteggiati. Dopo lo scontro la Peugeot si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia e il 118. Il conducente, un ragazzo di 18 anni, è uscito quasi illeso. Per lui, infatti, soltanto lievi ferite. Adesso bisognerà accertare la dinamica dell'incidente. (Foto Seguo News)

