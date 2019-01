Cronaca 389

Caltanissetta, auto bloccate dalla neve. In nottata la polizia trasporta ragazzo in ospedale. Vigile del fuoco porta sacche di sangue a Mussomeli

Sulla Ss 640 il lavoro dei vigili del fuoco e dei poliziotti della Stradale e delle Volanti è stato incessante

Rita Cinardi

05 Gennaio 2019 12:03

Caltanissetta nella morsa del gelo. Da ieri la neve non dà tregua e sono decine gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto nel capoluogo e a Mussomeli. Venticinque in tutto gli interventi dei pompieri dalle 20 alle 8 di questa mattina, e oggi, già alle 12 si parla degli stessi numeri. La situazione più drammatica questa notte sul viadotto della Ss640 dir dove un tir e un auto si sono intraversati bloccando la strada per un paio d'ore. Il mancato utilizzo di catene ha determinato disagi di questo tipo su tutte le strade di accesso alla città. Proprio sulla Ss 640 il lavoro dei vigili del fuoco e dei poliziotti della Stradale e delle Volanti è stato incessante. All'interno di una delle auto bloccate è stata segnalata alle forze dell'ordine la presenza di un minorenne bisognoso di cure per via di una patologia cronaca. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dai polziotti delle Volanti. Questa mattina invece i vigili del fuoco stanno intervenendo per il trasporto di sacche di sangue all'ospedale di Mussomeli (nella foto Seguo News), ormai completamente bloccata dalla neve.





Caltanissetta nella morsa del gelo. Da ieri la neve non dà tregua e sono decine gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto nel capoluogo e a Mussomeli. Venticinque in tutto gli interventi dei pompieri dalle 20 alle 8 di questa mattina, e oggi, già alle 12 si parla degli stessi numeri. La situazione più drammatica questa notte sul viadotto della Ss640 dir dove un tir e un auto si sono intraversati bloccando la strada per un paio d'ore. Il mancato utilizzo di catene ha determinato disagi di questo tipo su tutte le strade di accesso alla città. Proprio sulla Ss 640 il lavoro dei vigili del fuoco e dei poliziotti della Stradale e delle Volanti è stato incessante. All'interno di una delle auto bloccate è stata segnalata alle forze dell'ordine la presenza di un minorenne bisognoso di cure per via di una patologia cronaca. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dai polziotti delle Volanti. Questa mattina invece i vigili del fuoco stanno intervenendo per il trasporto di sacche di sangue all'ospedale di Mussomeli (nella foto Seguo News), ormai completamente bloccata dalla neve.





News Successiva A Caltanissetta istituito in Prefettura il Comitato operativo per la viabilità. "Rischio ghiaccio sulle strade"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews