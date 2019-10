Cronaca 913

Caltanissetta, attività di controllo del territorio delle volanti: tre persone segnalate per uso personale di stupefacenti

Ieri i poliziotti sono intervenuti anche in via Re D'Italia per una lite tra fidanzati. Lui aveva con sé due dosi di hashish

Redazione

03 Ottobre 2019 10:55

I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato alla locale Prefettura tre persone per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo in Via Saccarella, alle 22.00 di ieri, due giovani sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale; uno di essi, ventunenne, è stato trovato in possesso di tre confezioni di hashish. Medesimo esito ha avuto il controllo eseguito dopo la mezzanotte presso l’abitazione di un arrestato domiciliare, infatti, gli agenti hanno sequestrato hashish per uso personale che l’uomo, un ventottenne, deteneva presso il proprio domicilio. Infine, nel pomeriggio di ieri, a seguito di una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, gli agenti sono intervenuti in Via Re d’Italia per una lite tra due fidanzati. Dopo aver riportato la calma tra i due litiganti, i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione il ragazzo, un ventiseienne, sequestrandogli due dosi di hashish. I tre sono stati segnalati per la violazione amministrativa di cui all’art.75 del D.P.R. 309/1990 (testo unico sugli stupefacenti).

I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato alla locale Prefettura tre persone per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo in Via Saccarella, alle 22.00 di ieri, due giovani sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale; uno di essi, ventunenne, è stato trovato in possesso di tre confezioni di hashish. Medesimo esito ha avuto il controllo eseguito dopo la mezzanotte presso l’abitazione di un arrestato domiciliare, infatti, gli agenti hanno sequestrato hashish per uso personale che l’uomo, un ventottenne, deteneva presso il proprio domicilio. Infine, nel pomeriggio di ieri, a seguito di una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, gli agenti sono intervenuti in Via Re d’Italia per una lite tra due fidanzati. Dopo aver riportato la calma tra i due litiganti, i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione il ragazzo, un ventiseienne, sequestrandogli due dosi di hashish. I tre sono stati segnalati per la violazione amministrativa di cui all’art.75 del D.P.R. 309/1990 (testo unico sugli stupefacenti).

Caltanissetta, arrivano quattro nuovi comandanti per l'Arma dei Carabinieri

News Successiva Caltanissetta. Tre furbetti del reddito di cittadinanza denunciati dalla polizia: da mesi beneficiavano del sussidio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews