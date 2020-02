Cronaca 395

Caltanissetta. Attività commerciali nel mirino dei ladri, la Confcommercio: "Escalation preoccupante"

Redazione

13 Febbraio 2020 16:33

“Adesso la misura è colma. Sembra che a Caltanissetta i criminali si sentano impuniti infatti continuano ad aumentare atti vandalici contro attività commerciali. E’ necessario un intervento forte per fermare questa escalation davvero preoccupante per tutti, residenti, imprenditori, turisti”. A parlare è il Presidente della Confcommercio di Caltanissetta Gero Nicoletti. “Gli imprenditori si sentono sempre più vulnerabili e attaccabili dalla criminalità. Si assiste sempre più spesso ad una pericolosa escalation di episodi criminosi di spaccio, furti, borseggi e rapine. La sicurezza è una nostra priorità gli imprenditori hanno tutto l'interesse a lavorare in una città sicura e decorosa, dove il rispetto delle regole è garanzia per tutti: residenti, commercianti, turisti. La criminalità è un grave ostacolo allo sviluppo e in uno scenario come l’attuale di imprese già stremate da anni di crisi, le risorse sottratte dalla criminalità sotto forma di furti o rapine, contraffazione e abusivismo risultano ancora più dannose e intollerabili, gravando gli imprenditori di una sensazione di insicurezza che rende più pesante la loro già difficile quotidianità. Confcommercio Caltanissetta vuole aprire un dialogo franco e serrato con: Prefetto, forze dell’ordine e amministrazione. Senza sicurezza non ci può essere libertà d’impresa, lo ripetiamo sempre. Si deve creare una task force speciale sulla sicurezza come strumento per monitorare e raccogliere feedback degli imprenditori e costituire un osservatorio utile alle forze dell'ordine e alla polizia municipale per incrementare i livelli di sicurezza sul territorio a tal fine è stata inviata nota di richiesta per un incontro a S.E. Prefetto- conclude il Presidente Nicoletti”.

