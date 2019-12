Cronaca 111

Caltanissetta. Attentati incendiari e danneggiamenti in centro storico, vertice in Prefettura: "Ulteriori strumenti per aumentare livelli di sicurezza"

Il prefetto ha invitato l’Amministrazione Comunale ed il rappresentante dei commercianti ad avviare interlocuzioni finalizzate a ricercare iniziative utili per la rivitalizzazione del centro storico della città

21 Dicembre 2019 13:46

Si è tenuta in data odierna una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Caltanissetta Dott.ssa Cosima Di Stani, alla presenza del Sindaco del capoluogo nisseno Roberto Gambino, del Questore e dei Comandanti Provinciali delle Forze dell’Ordine.In tale sede si è analizzata la problematica relativa alla sicurezza del centro storico, sollevata dal locale Comitato degli esercizi commerciali, a seguito di taluni episodi verificatisi nei giorni precedenti con particolare riferimento ad attentati incendiari anche in danno di autovetture.

Durante la riunione - si legge nella nota della Prefettura - è stato fatto il punto della situazione per quanto riguarda il centro cittadino, al fine di aggiornare i dispositivi di prevenzione e di controllo del suddetto territorio, ed in particolare la salvaguardia delle attività commerciali.

In tale direzione nei prossimi giorni sarà effettuato un sopralluogo tra Polizia Municipale e Questura per una revisione attenta degli impianti di illuminazione e di videosorveglianza finalizzata all’ottimizzazione della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il Prefetto, ha quindi, disposto che i dispositivi di prevenzione vengano ulteriormente incrementati, specie in considerazione dell’imminenza delle festività, attraverso il modello di sicurezza integrata.

Nel contempo ha invitato l’Amministrazione Comunale ed il rappresentante dei commercianti ad avviare interlocuzioni finalizzate a ricercare iniziative utili per la rivitalizzazione del centro storico della città.

Proseguono, inoltre, incessantemente le attività investigative da parte delle Forze di Polizia al fine di identificare gli autori degli episodi di danneggiamento ai danni degli esercenti del centro storico.

Anche in questa circostanza il Prefetto, nel ribadire che la collaborazione della popolazione con le Forze di Polizia è fondamentale per innalzare il livello dell’attività di prevenzione e di controllo, invita, ancora una volta, i cittadini alla massima tempestiva collaborazione, con segnalazioni dirette, su episodi, accadimenti e comportamenti che possano, comunque, costituire elementi di interesse.



