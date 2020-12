Cronaca 3635

Caltanissetta, assembramento in via Malta: multa da 400 euro ciascuno per 13 persone

I controlli sono stati effettuati da una volante della polizia. In occasione delle feste i controlli verranno rafforzati su tutto il territorio

Redazione

24 Dicembre 2020 11:31

Nel corso dei controlli anti Covid-19, previsti e predisposti in ossequio alla normativa di cui al recente Decreto Legge 172/2020, personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Caltanissetta sorprendeva un gruppo composto da 13 soggetti, che si assembrava – nei pressi di questa Via Malta nr 129 – senza rispettare le norme relative al distanziamento sociale.Atteso quanto sopra illustrato, i 13 soggetti saranno tutti sanzionati ai sensi della vigente normativa con euro 400,00 di sanzione amministrativa.

In occasione delle festività natalizie e di fine anno, verranno intensificati i servizi di controllo del territorio provinciale, volti ad assicurare il rispetto delle misure restrittive introdotte al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19.



