Politica 1163

Caltanissetta, assegnate le deleghe assessoriali. Gambino: "Subito operativi in tutti i rami dell'amministrazione"

Il sindaco ha avuto la sua prima riunione con i dirigenti. L'assegnazione delle deleghe potrà subire qualche variazione dopo il 12 giugno

Redazione

20 Maggio 2019 16:43

Lunedì 20 maggio il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha formalizzato le deleghe assegnate ai cinque assessori che compongono la giunta dopo aver esitato l'atto di nomina degli assessori.“Stamane si è tenuto il primo incontro della Giunta al completo con tutti i dirigenti del Comune in modo da essere subito operativi – afferma Gambino -. L'assegnazione delle deleghe potrà subire qualche variazione dopo il 12 giugno quando la squadra potrebbe essere integrata con due nuovi assessori. L'ampliamento, senza alcun aggravio di spesa per la cittadinanza, servirà per una maggiore armonizzazione delle deleghe. Nel frattempo la Giunta è pienamente operativa in tutti i settori dell'amministrazione comunale”. Il riferimento del sindaco è alla legge regionale approvata a fine marzo dall'Ars che prevede l'aumento del numero di assessori nelle giunte in base al numero di abitanti ma senza maggiori spese per l'Ente (gli emolumenti previsti per cinque assessori si suddividono per sette, ndr.).

Gli assessori che vanno a comporre la giunta Gambino sono: Grazia Giammusso, imprenditrice, laureata in Scienze politiche e master in Controllo di gestione, ricopre anche la carica di vicesindaco; Salvatore Giuseppe La Mensa, esperto di processi di digitalizzazione; Cettina Andaloro, ostetrica in servizio all'Asp nissena; Luciana Camizzi, dottore commercialista, revisore contabile e curatore fallimentare per il Tribunale di Caltanissetta; Marcello Frangiamone, geologo, laureato in Geologia e sistemi informativi territoriali. Alla riunione hanno partecipato i dirigenti del Comune, Angela Maria Polizzi che riveste anche la funzione di vicesegretario generale, Diego Peruga, Giuseppe Intilla, Giuseppe Tomasella, Giuseppe Dell'Utri, Irma Marchese e Claudio Bennardo.

Salvatore Giuseppe La Mensa. Sistema informativo, innovazione e digitalizzazione/Smart city, trasparenza, Urp, Partecipazione, affari demografici, statistica, organizzazione del personale, prevenzione della corruzione, agenda urbana, fondi Unione europea.

Concetta Andaloro. Politiche sociali, sanità, sport e tempo libero, pari opportunità, randagismo, terzo settore, politiche abitative, politiche d'inclusione, scuola.

Grazia Giammusso. Suap, Polizia municipale, attività produttive, eventi, fiere, agricoltura, politiche giovanili, rapporti istituzionali, Comunicazione, turismo, rapporti con il Consiglio comunale.

Luciana Camizzi. Bilancio, Affari legali, partecipate, patrimonio, contratti, servizi cimiteriali, tributi.

Marcello Frangiamone. Ambiente, protezione civile, lavori pubblici, igiene e sicurezza sul lavoro, verde pubblico e decoro urbano, mobilità, toponomastica, politiche energetiche, cultura, università.

Il sindaco, Roberto Gambino, ha tenuto per sé le deleghe all'Urbanistica e centro storico.





