Caltanissetta, arrivati tre tamponi di pazienti: sono tutti negativi al coronavirus

Il paziente pakistano e quello nisseno ricoverati in Malattie Infettive saranno dunque trasferiti in un altro reparto

15 Marzo 2020 12:37

Sono arrivati questa mattina 3 tamponi che erano stati inviati a Palermo dall'Asp di Caltanissetta per verificare se i pazienti fossero positivi al Coronavirus. I tamponi sono tutti e tre negativi e si riferiscono a due pazienti ricoverati in Malattie Infettive, uno pakistano e uno di Caltanissetta (che pertanto potranno essere trasferiti in altri reparti) e di un paziente che si trova a casa. Si attende adesso il risultato di altri 14 tamponi dei giorni scorsi, e di 5 effettuati tra stanotte e stamattina, comprensivi anche dei tre pazienti con polmonite (uno di Licata, uno di San Cataldo e una di Delia, ricoverati stanotte). In totale si attendono i risultati di 19 tamponi.

