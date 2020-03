Cronaca 23013

Caltanissetta, arriva in pronto soccorso per una polmonite e muore poco dopo. Eseguito il tampone

Adesso si attendono i risultati del tampone per capire se l'uomo era affetto da coronavirus

Rita Cinardi

11 Marzo 2020 16:06

Un paziente di 58 anni giunto oggi al pronto soccorso con una polmonite è morto poche ore dopo. L'uomo, che nei giorni scorsi avrebbe avuto i classici sintomi influenzali, oggi è arrivato nel reparto di emergenza dell'ospedale Sant'Elia con una grave polmonite. I medici hanno eseguito il tampone per il coronavirus ma i risultati si sapranno nelle prossime ore. Intanto un altro giovane, dopo quello di ieri di Campofranco, è stato ricoverato in Rianimazione per una polmonite. Anche su quest'altro paziente, un trentenne nisseno, è stato eseguito un tampone i cui risultati arriveranno nelle prossime ore. Gravi anche le condizioni del 39enne di Campofranco che ieri è stato ricoverato al reparto di Rianimazione per una polmonite e per il quale oggi è stato disposto il trasferimento all'Ismett di Palermo. In questo caso il tampone ha dato esito negativo per il coronavirus e positivo per il virus H1N1, comunemente chiamata influenza suina.

