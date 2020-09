Cronaca 148

Caltanissetta, arrestato un nigeriano latitante da oltre un anno: faceva parte di una banda di spacciatori

L'uomo, un 28enne, è stato fermato dai carabinieri mentre percorreva via Colajanni senza documenti

Redazione

22 Settembre 2020 13:00

Intensificati i servizi di controllo del territorio dai Carabinieri di Caltanissetta nel corso del fine settimana. In particolare, nel corso del week end appena trascorso, sono state numerose le pattuglie impiegate nel controllo del territorio, che hanno controllato 127 automezzi e identificato 203 persone.In tale ambito a Caltanissetta militari del Nucleo Investigativo hanno tratto in arresto N.O., nigeriano di 28 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. Il giovane, controllato mentre percorreva a piedi questa via Napoleone Colajanni, essendo sprovvisto di documenti veniva sottoposto a rilievi dattiloscopici, risultando destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Busto Arsizio (VA) il 29.03.2019 per il reato spaccio di sostanza stupefacente in concorso, commesso a Gallarate (VA) nel corso del 2018. In particolare il nigeriano, latitante da un anno e mezzo, faceva parte di una banda di 13 connazionali di età compresa tra i 21 e i 32 anni che, di fronte alla stazione ferroviaria di Gallarate, aveva monopolizzato lo spaccio di marijuana con uno smercio al dettaglio continuativo. Nell’indagine lombarda per ogni singolo pusher vennero addebitate almeno 60 cessioni di droga.



