Cronaca 370

Caltanissetta, arrestato per diversi furti in contrada Cammarella: percepiva il reddito di cittadinanza

L'uomo, è stato raggiunto da una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale nisseno

Redazione

22 Settembre 2020 12:53

I militari della Sezione Radiomobile di Caltanissetta hanno tratto in arresto A.F., 37enne nisseno, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta. Il provvedimento coercitivo è originato da attività investigativa sviluppata dalla Compagnia di Caltanissetta, dalla quale emergevano concreti e gravi elementi di reità inerenti una serie di furti aggravati, consumati tra il 12 ed il 15 luglio nella Contrada Cammarella del capoluogo. La misura ha previsto anche la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza percepito dall'arrestato.

