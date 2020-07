Politica 262

Caltanissetta, approvato dalla giunta il rendiconto 2019: più fondi per strade e verde cittadino

Nota dell'assessore al Bilancio Luciana Camizzi che di seguito pubblichiamo

Redazione

29 Luglio 2020 13:17

L’Amministrazione comunale in data 24 luglio 2020 ha deliberato lo schema di Rendiconto di Gestione 2019, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.La Giunta comunale, dopo l'approvazione di tale rendiconto, intenderà destinare parte della quota di avanzo a sostegno delle spese per gli investimenti, ponendo la maggiore attenzione sulla riqualificazione delle strade urbane e del verde cittadino e al miglioramento del patrimonio immobiliare comunale.

Questi sono solo alcuni degli interventi che verranno finanziati con l’applicazione dell’avanzo messo a disposizione una volta approvato il Rendiconto di Gestione e le variazioni in Consiglio Comunale. Per l'anno in corso sarà possibile utilizzare circa 350.000 € in aggiunta alle somme già impegnate e destinate a tali azioni. Ad approvazione avvenuta, si attiveranno tutte le procedure aventi lo scopo di impegnare immediatamente le somme. Tale procedura costituisce un primo passo che porterà, a regime, il costante e più efficiente utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei prossimi anni.

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che gli Uffici finanziari ed i dirigenti tutti, stanno provvedendo alla verifica delle minori entrate e minori spese sostenute in questo periodo emergenziale, così da potere avere quanto prima contezza delle ulteriori ed eventuali risorse disponibili.

Da ultimo, si ricorda che, fatta salva la possibilità di eventuali deroghe da parte della normativa statale, l’Ente non ha la facoltà di abrogare imposte e tasse previste dal nostro ordinamento.

L’unica possibilità, posta immediatamente in essere dal Comune, è stata quella di prorogare i termini di pagamento di TARI e ICP e di sospendere la TOSAP.

Infine, è ferma intenzione di questa Amministrazione, mantenere l'impegno assunto con i cittadini nisseni di non aumentare la TARI e, dopo la verifica degli equilibri di bilancio, applicare ogni possibile misura di riduzione e rimodulazione dei piani tariffari vigenti, per intervenire a sostegno del tessuto produttivo della nostra Città e dell’intera cittadinanza, che sappiamo in forte difficoltà per il fermo delle attività dovuto all’emergenza sanitaria in atto.





L’Amministrazione comunale in data 24 luglio 2020 ha deliberato lo schema di Rendiconto di Gestione 2019, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.La Giunta comunale, dopo l'approvazione di tale rendiconto, intenderà destinare parte della quota di avanzo a sostegno delle spese per gli investimenti, ponendo la maggiore attenzione sulla riqualificazione delle strade urbane e del verde cittadino e al miglioramento del patrimonio immobiliare comunale.

Questi sono solo alcuni degli interventi che verranno finanziati con l’applicazione dell’avanzo messo a disposizione una volta approvato il Rendiconto di Gestione e le variazioni in Consiglio Comunale. Per l'anno in corso sarà possibile utilizzare circa 350.000 € in aggiunta alle somme già impegnate e destinate a tali azioni. Ad approvazione avvenuta, si attiveranno tutte le procedure aventi lo scopo di impegnare immediatamente le somme. Tale procedura costituisce un primo passo che porterà, a regime, il costante e più efficiente utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei prossimi anni.

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che gli Uffici finanziari ed i dirigenti tutti, stanno provvedendo alla verifica delle minori entrate e minori spese sostenute in questo periodo emergenziale, così da potere avere quanto prima contezza delle ulteriori ed eventuali risorse disponibili.

Da ultimo, si ricorda che, fatta salva la possibilità di eventuali deroghe da parte della normativa statale, l’Ente non ha la facoltà di abrogare imposte e tasse previste dal nostro ordinamento.

L’unica possibilità, posta immediatamente in essere dal Comune, è stata quella di prorogare i termini di pagamento di TARI e ICP e di sospendere la TOSAP.

Infine, è ferma intenzione di questa Amministrazione, mantenere l'impegno assunto con i cittadini nisseni di non aumentare la TARI e, dopo la verifica degli equilibri di bilancio, applicare ogni possibile misura di riduzione e rimodulazione dei piani tariffari vigenti, per intervenire a sostegno del tessuto produttivo della nostra Città e dell’intera cittadinanza, che sappiamo in forte difficoltà per il fermo delle attività dovuto all’emergenza sanitaria in atto.





Proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre: ecco cosa prevede

News Successiva In Sicilia sconti su alcune tratte ferroviarie: viaggiare da Gela a Caltanissetta costerà meno

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare