Cronaca 6799

Caltanissetta. "Appena finisce il coronavirus te la faccio pagare": lite tra due giovani. Uno finisce in ospedale

A medicare uno dei due giovani, che dalla lite ha avuto la peggio, i volontari della Croce Rossa

Rita Cinardi

04 Maggio 2020 19:28

Non poteva ripartire peggio la Fase 2 nel centro storico della città dove due ragazzi sono venuti alle mani per questioni amorose. Protagonisti due giovanissimi che dalle parole, in breve, sono passati ai fatti. Prima gli insulti, poi le minacce ("appena finisce il coronavirus te la faccio pagare") e infine le botte. Tanto che alla fine i passanti, spaventati, hanno contattato la polizia, intervenuta poco dopo sul posto con diverse pattuglie delle volanti. A medicare uno dei due giovani, che dalla lite ha avuto la peggio, i volontari della Croce Rossa che lo hanno condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. (Foto Seguo News)

Non poteva ripartire peggio la Fase 2 nel centro storico della città dove due ragazzi sono venuti alle mani per questioni amorose. Protagonisti due giovanissimi che dalle parole, in breve, sono passati ai fatti. Prima gli insulti, poi le minacce ("appena finisce il coronavirus te la faccio pagare") e infine le botte. Tanto che alla fine i passanti, spaventati, hanno contattato la polizia, intervenuta poco dopo sul posto con diverse pattuglie delle volanti. A medicare uno dei due giovani, che dalla lite ha avuto la peggio, i volontari della Croce Rossa che lo hanno condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. (Foto Seguo News)

Coronavirus. A Caltanissetta altre 9 persone guarite portano il totale a 62. Nessun nuovo positivo

News Successiva Coronavirus. In Italia malati sotto quota 100 mila. +195 le vittime. In Sardegna nessun nuovo caso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare