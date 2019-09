Salute 200

Caltanissetta: aperte le iscrizioni ai corsi sab, sicurezza alimentare e agente di commercio

I corsi sono organizzati dalla Confcommercio e avranno inizio al raggiungimento minimo di iscrizioni

Redazione

10 Settembre 2019 21:53

Confcommercio comunica che, sono aperte le iscrizioni ai corsi SAB (ex Rec), Agente di Commercio, Agente Immobiliare e sulla sicurezza alimentare (HACCP) per il conseguimento dei requisiti professionali obbligatori per esercitare le relative attività.I corsi avranno inizio al raggiungimento minimo di iscrizioni.

- SAB ex Rec: Corso obbligatorio per chi deve intraprendere un’attività di commercio nel settore alimentare e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, paninoteca, bar, gelaterie, pasticcerie e gastronomie);

- Agenti Immobiliari: Corso obbligatorio per sostenere gli esami in Camera di Commercio, e si rivolge a tutti coloro i quali vogliono intraprendere un’attività imprenditoriale autonoma nel settore dell’intermediazione immobiliare;

- Agente di Commercio: Corso obbligatorio per intraprendere l’attività professionale di Agente e Rappresentante di commercio;

- Corso sulla sicurezza alimentare (HACCP): Tutte le professioni in ambito alimentare hanno l’obbligo di effettuare un corso HACCP con il rilascio dell’attestato HACCP. L’attestato ha validità di tre anni e va rinnovato alla scadenza.

Per informazioni contattare la segreteria al numero 0934.21626



Confcommercio comunica che, sono aperte le iscrizioni ai corsi SAB (ex Rec), Agente di Commercio, Agente Immobiliare e sulla sicurezza alimentare (HACCP) per il conseguimento dei requisiti professionali obbligatori per esercitare le relative attività.I corsi avranno inizio al raggiungimento minimo di iscrizioni.

- SAB ex Rec: Corso obbligatorio per chi deve intraprendere un’attività di commercio nel settore alimentare e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, paninoteca, bar, gelaterie, pasticcerie e gastronomie);

- Agenti Immobiliari: Corso obbligatorio per sostenere gli esami in Camera di Commercio, e si rivolge a tutti coloro i quali vogliono intraprendere un’attività imprenditoriale autonoma nel settore dell’intermediazione immobiliare;

- Agente di Commercio: Corso obbligatorio per intraprendere l’attività professionale di Agente e Rappresentante di commercio;

- Corso sulla sicurezza alimentare (HACCP): Tutte le professioni in ambito alimentare hanno l’obbligo di effettuare un corso HACCP con il rilascio dell’attestato HACCP. L’attestato ha validità di tre anni e va rinnovato alla scadenza.

Per informazioni contattare la segreteria al numero 0934.21626



News Successiva Prodotti lattiero - caseari biologici contaminati da listeria, scatta il ritiro. Otto persone in ospedale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews