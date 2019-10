Cronaca 628

Caltanissetta, anziana vagava per strada in pigiama: salvata dalla polizia

L'anziana è stata trasportata in ambulanza al pronto soccrso dell'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

18 Ottobre 2019 16:11

Vagava in via Guastaferro alle 6 di mattina in pigiama e ciabatte e in preda a uno stato confusionale. Per fortuna, in quel momento, stava transitando una pattuglia della polizia che l'ha subito notata. Poteva finire peggio ad un'anziana di 80 anni finita in pronto soccorso ieri mattina. La donna, poco prima, era stata soccorsa in strada da due agenti di polizia che, notando lo stato in cui versava, hanno contattato il 118. L'anziana è stata trasportata in ambulanza al pronto soccrso dell'ospedale Sant'Elia dove è stata visitata dal medico di guardia. Per fortuna non presentava ferite. Dopo gli accertamenti di rito la donna, che soffrirebbe di problemi di memoria, è stata raggiunta dai familiari ai quali è stata affidata.

