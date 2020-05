Cronaca 2150

Caltanissetta. Anziana accusa un malore e cade, i vicini sentono i lamenti e chiamano i soccorsi

I pompieri sono entrati da una finestra e così anche i soccoritori sono riusciti ad entrare all'interno dell'abitazione

Rita Cinardi

09 Maggio 2020 19:52

Hanno sentito dei lamenti provenire dall'abitazione della loro vicina e immediatamente, temendo il peggio, hanno contattato vigili del fuoco e 118. Una storia a lieto fine di solidarietà e buon vicinato quella di oggi pomeriggio. Protagonista, suo malgrado, un'anziana di 84 anni residente in un appartamento al piano terra di via Rosso di San Secondo. In un primo tempo erano anche passati i volontari della Croce Rossa per consegnare la spesa ma la donna forse si era addormentata oppure aveva già accusato il malore. Poi quei lamenti che hanno attratto l'attenzione dei vicini e la macchina dei soccorsi che si è messa subito in moto. Pochi minuti dopo sono arrivati i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e una volante della polizia. I pompieri sono entrati da una finestra e così anche i soccoritori sono riusciti ad entrare all'interno dell'abitazione. L'anziana ormai stanca e spossata è stata tranquillizzata e visitata dagli operatori del 118. La donna avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. (Foto Seguo News)

Hanno sentito dei lamenti provenire dall'abitazione della loro vicina e immediatamente, temendo il peggio, hanno contattato vigili del fuoco e 118. Una storia a lieto fine di solidarietà e buon vicinato quella di oggi pomeriggio. Protagonista, suo malgrado, un'anziana di 84 anni residente in un appartamento al piano terra di via Rosso di San Secondo. In un primo tempo erano anche passati i volontari della Croce Rossa per consegnare la spesa ma la donna forse si era addormentata oppure aveva già accusato il malore. Poi quei lamenti che hanno attratto l'attenzione dei vicini e la macchina dei soccorsi che si è messa subito in moto. Pochi minuti dopo sono arrivati i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e una volante della polizia. I pompieri sono entrati da una finestra e così anche i soccoritori sono riusciti ad entrare all'interno dell'abitazione. L'anziana ormai stanca e spossata è stata tranquillizzata e visitata dagli operatori del 118. La donna avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. (Foto Seguo News)

Caltanissetta, udienze a porte chiuse: ingresso consentito solo alle parti processuali con guanti e mascherina

News Successiva Coronavirus, a Caltanissetta altri 4 guariti portano il totale a 71. Oggi un solo positivo in più

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare