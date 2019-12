Cronaca 1007

Caltanissetta, ancora un furto in un negozio del centro: presa di mira una gioielleria

Ad accorgersi di quanto accaduto il proprietario che questa mattina ha contatto le forze dell’ordine

Rita Cinardi

28 Dicembre 2019 14:50

Un nuovo negozio del centro storico preso di mira dai malviventi. Questa volta si tratta della gioielleria “Viola” di corso Umberto dove ignoti hanno messo a segno un colpo nella notte tra venerdì e sabato. I ladri hanno infranto la vetrina esterna per poi appropriarsi di alcuni anellini che erano stati riposti all’interno di uno degli espositori, a sua volta mandato in frantumi. Ad accorgersi di quanto accaduto il proprietario che questa mattina ha contatto le forze dell’ordine. Sul posto gli agenti della sezione Volanti che adesso indagano su quanto accaduto. Con tutta probabilità, per risalire agli autori, saranno visionate le telecamere presenti in zona. Soltanto due sabati fa il prefetto Cosima Di Stani aveva tenuto una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica alla presenza del sindaco Roberto Gambino, del questore Giovanni Signer e dei comandanti provinciali delle forze dell’ordine. Nel corso della riunione era stata analizzata la problematica relativa alla sicurezza del centro storico, sollevata dal Comitato degli esercizi commerciali, a seguito di attentati incendiari e furti, o tentati furti, in danno di alcuni negozi. In questi giorni sarà effettuato un sopralluogo tra Polizia Municipale e questura per una revisione attenta degli impianti di illuminazione e di videosorveglianza. (Foto Archivio)



