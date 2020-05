Cronaca 793

Caltanissetta, ambulatori di Pneumologia e Riabilitazione respiratoria chiusi: pazienti preoccupati chiedono riapertura

Nota della sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Pazienti Bpco che di seguito pubblichiamo

Redazione

23 Maggio 2020 15:43

Trasmettiamo il nostro disappunto, e le proteste di tanti pazienti con malattie respiratorie croniche, per la persistente chiusura dell’ambulatorio di Pneumologia dell’Ospedale S.Elia di Caltanissetta e degli ambulatori di Riabilitazione respiratoria del P.O. di San Cataldo . Occorre riprendere in fretta le visite specialistiche, le spirometrie, le emogasanalisi e la prescrizione dei piani terapeutici per ossigenoterapia e farmaci; ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza anti COVID 19. I pazienti non sanno a chi rivolgersi e sono confusi e preoccupati..!

