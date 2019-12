Politica 484

Caltanissetta. Ambulante aggredisce commissario di Polizia Municipale, la Lega: "Chiediamo più sicurezza"

Oscar Aiello ha espresso vicinanza alle forze dell'ordine e preoccupazione per l'escalation di attentati incendiari

Redazione

20 Dicembre 2019 17:04

“La Lega ribadisce la propria vicinanza alle Forze dell'ordine e a chi, ogni giorno, mette la propria vita al servizio delle Istituzioni per l’affermazione della legalità. Esprimo pertanto solidarietà al Commissario della Polizia Municipale di Caltanissetta, aggredito e colpito con un pugno mentre si trovava in servizio. Esprimo inoltre preoccupazione per l’escalation degli attentati incendiari che ultimamente si sta verificando in Città, se in una sola notte sono andate al fuoco 4 auto vuol dire che a Caltanissetta inizia ad esserci un problema di sicurezza che l’Amministrazione Comunale ha il dovere di attenzionare” – così interviene il Consigliere Comunale di Caltanissetta e Commissario Provinciale della Lega, Oscar Aiello.

