Caltanissetta, all'istituto Testasecca un convegno sui pazienti colpiti da ictus

Sono 950.000 le persone colpite da ictus in Italia, 200.000 nuovi casi ogni anno

20 Ottobre 2019 14:32

L’Associazione Culturale Motus organizza, giorno 10 novembre presso la sala cineforum dell’Istituto Testasecca v.le della Regione, Caltanissetta, un convegno dove saranno discusse e affrontate quelle che sono le problematiche della persona colpita da ictus. Come afferma il dott ft Giancarlo Randazzo (nella foto), fondatore dell’Associazione Culturale Motus: “Questo nostro appuntamento annuale è da considerarsi come momento formativo e crescita professionale. In questi ultimi anni abbiamo cercato di coinvolgere tutte quelle figure professionali che giornalmente si confrontano con persone che presentano problematiche dovute a questa patologia che, visti i dati epidemiologici (950.000 persone colpite da ictus in Italia, 200.000 nuovi casi ogni anno), rappresenta per lo studioso del recupero uno stimolo ad approfondire e ampliare le proprie conoscenze, attraverso e non solo un continuo confronto con altre Discipline. I relatori che presenteranno i propri lavori al convegno sono: Laura Mantione (O.S.S.); Dott. Antonio Sedita (Nutrizionista); Dott. Salvatore Virzì (Cardiologo); Dott. Enzo Sedita (Fisiatra); Dott. Salvatore Abela (Fisiatra); Dott. Gaetano Gueli (Fisiatra); Dott. Calogero Miceli (Ortopedico); Dott. Antonio Palermo (Neurologo); Dott Giuseppe Bonifacio (Fisioterapista); Dott. Giancarlo Randazzo (Fisioterapista); Dott. Giovanni Di Stefano (Fisioterapista).

