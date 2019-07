Eventi 132

Caltanissetta, all'istituto Testasecca attività fisica per la terza età. Poi musica canzoni e divertimento

Nello Ambra condurrà una serata con canzoni con la partecipazione del poliedrico musicista Corrado Sillitti

Redazione

28 Luglio 2019 08:50

Martedì prossimo 30 Luglio all'Istituto Testasecca di Viale della Regione 1 a Caltanissetta sarà una giornata intensa per gli anziani che frequentano il centro diurno, ma anche per gli anziani della città che vorranno partecipare a due incontri. Il primo si terrà la mattina alle ore 10 e con la psicomotricista Anna Maria La Leggia, che terrà il seminario sull'importanza dell'attività fisica nella terza età, mentre alle ore 18, nei giardini dell'Istituto Testasecca, Nello Ambra condurrà una serata con canzoni, musica e divertimento, con la partecipazione del poliedrico musicista Corrado Sillitti. Il seminario che terrà la psicomotricista Anna Maria La Leggia alle ore 10, è basato sull'importanza dell'attività fisica per la terza età, e strutturato sulla psicomotricità, la scienza del movimento controllato che si realizza nell'organizzazione del sé e dell'altro in relazione allo spazio ed al tempo. La terapia psicomotoria opera attraverso il movimento, inteso come strumento di prevenzione. L'intervento psicomotorio, tenendo conto del naturale processo involutivo è necessario per il mantenimento delle capacità fisiologiche rimaste, quindi assicurare agli anziani un buon standard funzionale degli organi ed apparati, ed inoltre a ritardare il più possibile la comparsa di malanni. Non meno importante favorire la socializzazione. Oltre la teoria ci sarà una rappresentazione pratica. La vita è movimento e nel movimento sta la vita, e questo è uno dei motti che guideranno l'attività per i nostri "Nonni felici 4.0" che

saranno ospiti nella nuova residenza per anziani che a breve si attiverà all'Istituto Testasecca di Viale della Regione 1 a

Caltanissetta! Nel pomeriggio alle ore 18, nei giardini dell'Istituto Testasecca, ripuliti recentemente grazie ad un protocollo d'intesa con L'ente Sviluppo Agricolo di Caltanissetta, Nello Ambra condurrà uno spettacolo con tanta musica, canzoni e divertimento per tutti gli anziani del centro diurno del Testasecca, ma anche della città, con la presenza del poliedrico musicista Corrado Sillitti. L'ingresso è gratuito, ed i due incontri sono organizzati dalla Cooperativa Sociale Etnos, che a breve attiverà una casa di riposo per anziani all'Istituto Testasecca di Viale della Regione 1 a Caltanissetta!



