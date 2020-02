Salute 256

Caltanissetta, all'Hotel San Michele esperti a confronto su "I disturbi neuropsichiatrici nelle demenze"

Direttore scientifico del convegno regionale, organizzato dal SINdem, il neurologo Eduardo Cumbo

Redazione

18 Febbraio 2020 10:28

Si terrà il 28 e 29 febbraio all'hotel San Michele il II convegno regionale organizzato dal SINdem Sicilia dal titolo "I disturbi neuropsichiatrici nelle demenze". "L'evento - ha spiegato il direttore scientifico del corso, nonché presidente del SINdem, Eduardo Cumbo - avrà come topic I disturbi Neuropsichiatrici nelle demenze e sarà una bella occasione di aggiornamento e confronto su uno dei più importanti e difficili temi inerenti la patologia dementigena. Negli ultimi decenni è stata prodotta un'enorme mole di studi sui determinanti biologici e anatomici dei sintomi cognitivi della demenza, i NPS, di contro, hanno ricevuto meno attenzione in letteratura e negli studi clinici, nonostante siano i sintomi di maggiore impatto e difficoltà gestionale. Uno dei problemi chiave nella gestione dei NPS risulta essere la scarsa disponibilità di farmaci veramente efficaci per il trattamento: molti studi clinici randomizzati controllati riportano, infatti, risultati negativi o modesti per la maggior parte dei farmaci usati nella pratica clinica quotidiana, che vengono somministrati in un regime off label. Gli psicofarmaci possono inoltre determinare molti effetti indesiderati, per cui si considera attualmente che il primo approccio a tali problemi debba essere di tipo non farmacologico. Tuttavia, pur essendoci a proposito di questi ultimi un generale consenso sulla loro importanza, vi è poca chiarezza in letteratura su quali siano le tecniche più efficaci. Obiettivo del convegno è fornire agli operatori sanitari coinvolti nella presa in carico delle persone con demenza, le ultime conoscenze sui NPS, sia per quanto riguarda le basi genetiche, biologiche e neurotrasmettitoriali, sia per quanto riguarda i determinanti sociali e ambientali. I partecipanti saranno inoltre in grado di diagnosticare meglio i diversi tipi di NPS e di impostare il trattamento più adeguato. Ritengo che questo convegno sia molto utile per il nostro aggiornamento e mi auguro che sia gradito a tutti".

