Caltanissetta, allestito il mercato di "Campagna amica" in via Lazio: arriva la Polizia Municipale

A quanto pare i produttori, arrivati da altri comuni, non erano a conoscenza dell'ordinanza comunale che vieta mercati o fiere

Rita Cinardi

01 Aprile 2020 12:12

Avevano montato le bancarelle dell'iniziativa "Campagna amica", probabilmente ignari dell'ordinanza comunale, emanata dal sindaco Roberto Gambino, che vieta l'allestimento di fiere e mercati in città. Questa mattina, così come in passato avveniva, la via Lazio (traversa di via Trieste) si è risvegliata con il consueto mercato della Coldiretti considerato, fino a prima dell'emergenza coronavirus, un vero e proprio appuntamento mensile. A spiegare a Seguo News cosa è accaduto è il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. "Gli agenti hanno eccepito lo spostamento degli ambulanti da un Comune all'altro - spiega Peruga - attualmente vietato dall'ordinanza emanata dalla Regione Sicilia per contrastare l'emergenza coronavirus. Loro però ci hanno risposto che non sono ambulati ma dei produttori, vale a dire gente che produce e rivende nell’ambito della filiera corta che mette a contatto venditore e consumatore. Abbiamo evidenziato però a quel punto che il sindaco con ordinanza comunale ha sospeso qualsiasi mercato o fiera, il mercatino settimanale non si svolge più mentre quello della strada a foglia avviene con modalità particolari. Di conseguenza questa manifestazione di vendita è equiparata a fiera o mercato, nella misura in cui non si possono garantire le distanze. Non abbiamo avuto alcuna forma di resistenza. Li stiamo identificando per verificare il fatto che sono produttori e non ambulanti. Si tratta di persone che vengono da altri comuni, compreso Palermo o Catania dove non vige il divieto per mercati o fiere,quindi ci può stare che non erano a conoscenza della nostra ordinanza comunale. Ovviamente abbiamo chiesto di smontare in ottemperanza alle regole del nostro territorio e ora la situazione è al vaglio dei nostri uffici".

