Cronaca 2141

Caltanissetta. Allerta meteo arancione per le prossime ore: nel capoluogo le scuole rimarranno aperte

La cittadinanza è invitata a prestare attenzione nell'attraversamento di sottopassi e di luoghi dove si verifica afflusso delle acque

Redazione

11 Novembre 2019 20:53

Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse che interessa anche il territorio nisseno dalle prime ore di questo pomeriggio e fino alle ore 24 del 12 novembre. L'allerta arancione equivale ad un livello di preallarme e riguarda il rischio idrogeologico e idraulico per temporali. Come sempre in questi casi si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nell'attraversamento di sottopassi e di luoghi dove si verifica afflusso delle acque in caso di pioggia evitando di parcheggiare e di stazionare in prossimità di cartelloni pubblicitari e alberi ad alto fusto.L'amministrazione comunale si riserva sin dalle prime ore del mattino di domani, martedì 12 novembre, valutate le effettive condizioni meteo, di chiudere le ville comunali ed il cimitero, pur invitando sin d'ora la cittadinanza a limitare gli spostamenti al necessario. Seguiranno gli aggiornamenti sulla situazione.



