Cronaca 780

Caltanissetta, alla vista della polizia lancia un panetto di hashish tra i rifiuti: 23enne arrestato

I poliziotti hanno recuperato l’involucro contenente 103,70 grammi di hashish che è stato sottoposto a sequestro

Redazione

18 Luglio 2020 10:54

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto Augus Salomon, ventitreenne cittadino di nazionalità ghanese, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di venerdì l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di stupefacenti, è intervenuto presso un’abitazione del quartiere Provvidenza. Augus Salomon nell’aprire la porta, alla vista degli agenti, sorpreso dalla loro presenza, si è disfatto di un panetto lanciandolo tra i rifiuti. I poliziotti hanno recuperato l’involucro contenente 103,70 grammi di hashish che è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, gravato da pregiudizi di polizia, è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto Augus Salomon, ventitreenne cittadino di nazionalità ghanese, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di venerdì l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di stupefacenti, è intervenuto presso un’abitazione del quartiere Provvidenza. Augus Salomon nell’aprire la porta, alla vista degli agenti, sorpreso dalla loro presenza, si è disfatto di un panetto lanciandolo tra i rifiuti. I poliziotti hanno recuperato l’involucro contenente 103,70 grammi di hashish che è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, gravato da pregiudizi di polizia, è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Capaci bis, il Pg di Caltanissetta Lia Sava: "Tre riunioni di Cosa nostra per dare il via alla stagione stragista"

News Successiva Escort positiva al coronavirus per 2 settimane riceve clienti a Modica

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare