Caltanissetta, alla terrazza "Sciapò" del Corona musica dal vivo con i Manuallaria

Il gruppo arriva da Assoro e nasce come tribut band ai Tinturia. Prevista una serata all'insegna del divertimento

Redazione

27 Agosto 2018 19:11

Serata all'insegna della musica e del divertimento giovedì, a partire dalle 22 nella terrazza "Sciapò" del Corona Wine Bar di via Luigi Monaco con i Manuallaria. Una band direttamente dal centro della Sicilia. Assoro, un paesino della provincia di Enna, è il cuore pulsante della band. I quattro musicisti che la formano provengo da varie esperienze e generi musicali. I Manuallaria decidono di farsi conoscere in Sicilia come tribut band dei Tinturia. Negli anni, con il consolidarsi del gruppo, decidono pure di presentare al pubblico un nuovo progetto con l'arrangiamento dei brani di autori italiani presentati in una nuova forma e veste senza nulla togliere ai brani originali. Si passa da Renzo Arbore a Renato Carosone, da Vinicio Capossela a Alessandro Mannarino, da Adriano Celentano a Rino Gaetano. I componenti sono Giuseppe Moastra, voce, Maurizio Di Marco, basso, Marco Lisci, chitarra, Paolo Aronna all batteria. (Spazio pubbliredazionale)









