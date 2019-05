Attualita 246

Caltanissetta, alla scuola "Rodari" l'Orto in Condotta: gli alunni imparano a coltivare i frutti della terra

L’Orto, attraverso la sua trasversalità, ha consentito ai "piccoli ortolani" di fare propri i valori di amicizia, condivisione ed elaborazione di tante e buone competenze

Redazione

30 Maggio 2019 08:49

Si è svolta oggi, nei locali del Plesso G. Rodari dell’Istituto Comprensivo Don Milani, la giornata conclusiva del Progetto Orto in Condotta,alla presenza della Dirigente Scolastica Luigia Maria Emilia Perricone, del Socio Fiduciario di Slow Food Fabio Di Francesco, del membro della condotta di Slow Food Simona Pagano, dell’arch. Pasquale Tornatore, socio di slow food ed ex socio fiduciario, dello zio ortolano, nonché agronomo Giuseppe Gangi e del presidente del comitato di quartiere Santino Gatto. Nella sala teatro gli alunni e le alunne delle classi quinte della scuola primaria del plesso G. Rodari e del terzo anno della scuola dell’infanzia, hanno raccontato la loro esperienza di “ORTO” maturata negli anni trascorsi nell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani. Gli alunni hanno espresso, dal loro punto di vista, l’importanza dell’educazione ambientale che hanno potuto mettere in pratica attraverso la raccolta differenziata e il compostaggio, coinvolgendo anche le loro famiglie in attività educative da considerare come un investimento per il loro futuro. Hanno sottolineato il rilievo che ha avuto in questi anni l’educazione alimentare attraverso le buone pratiche della coltivazione biologica, non intensiva, dei prodotti del territorio, del rispetto della stagionalità e della biodiversità. L’Orto, attraverso la sua trasversalità, ha consentito ai “piccoli ortolani” di fare propri i valori di amicizia, condivisione ed elaborazione di tante e buone competenze. La Dirigente dell’Istituto comprensivo, professoressa Luigia Perricone che ha fortemente sostenuto l’“Orto Scolastico”, ha sottolineato il valore formativo del progetto che consente di educare i ragazzi ad una corretta alimentazione e al rispetto dell’ambiente attraverso una didattica laboratoriale, che tenga conto dei prodotti del territorio. Ha rivolto un particolare ringraziamento ai bambini, ai loro genitori, agli insegnanti, a Giuseppe Gangi e alle referenti del Progetto Virginia Augello e Valentina Panzica,che con il loro impegno e il lavoro profuso, hanno permesso la realizzazione e il successo del Progetto. La dirigente, inoltre, nel ricordare che l’orto è nato quattordici anni fa, grazie anche all’impegno dell’arch. Tornatore e alla collaborazione con slow food, ha auspicato che il progetto venga ulteriormente valorizzato in modo da coinvolgere anche gli abitanti del quartiere e gli alunni di altre scuole . Il nuovo presidente di Slow Food, nel ribadire la volontà di sostenere il progetto, ha evidenziato che il nostro orto, nato nell’anno scolastico 2004/05, è l’unico in Sicilia, superstite grazie alla buona volontà e alla perseveranza dell’intero Istituto Don Milani. La festa di fine anno del Progetto Orto ha segnato la conclusione anche del progetto continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; i ragazzi delle classi quinte hanno passato, simbolicamente, il testimone ai piccoli ortolani dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Gli alunni, con l’aiuto dello zio Peppe, hanno poi raccolto le lattughe, le hanno lavate e degustate.

