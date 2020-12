Cronaca 603

Caltanissetta, alla scuola "Caponnetto" test rapidi a tappeto dopo 2 casi positivi al Covid-19

Gli alunni e personale indicato potrà tornare a scuola a fine quarantena per riprendere la regolare attività in presenza nelle proprie classi

Redazione

04 Dicembre 2020 21:26

Il Dirigente Scolastico dell' Istituto A. Caponnetto di Caltanissetta Prof. M. Lomonaco avendo avuto comunicazione di 2 casi positivi al Covid.19 nei giorni scorsi (uno nella scuola dell'infanzia e uno presso una classe della primaria) ha attivato la procedura anticovid e la sospensione delle attività didattiche per le sezioni dell' infanzia e per la classe terza primaria coinvolte.I test rino-faringei rapidi per la ricerca qualitativa di antigeni specifici per Sars- CoV-2 somministrati oggi presso la sede centrale del medesimo istituto per il personale docente infanzia plesso S. Petronilla e primaria Caponnetto, per il personale mensa e personale Ata infanzia, sono risultati tutti negativi. Pertanto è stata notificata la quarantena obbligatoria, come da procedura anticovid predisposta dallo Spemp e organi competenti.

Gli alunni e personale indicato potrà tornare a scuola a fine quarantena per riprendere la regolare attività in presenza nelle proprie classi.



