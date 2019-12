Eventi 188

Caltanissetta, alla parrocchia San Pio X concerto del gruppo vocale "Amoris Laetitia"

"Il titolo della serata è ‘Veni Emmanuel’ – spiega lo stesso gruppo vocale - ed è dedicata all’Attesa, non solo quella cristiana della nascita di Cristo"

Redazione

28 Dicembre 2019 12:07

Tornerà ad esibirsi domani sera, 29 dicembre, il gruppo vocale “Amoris Laetitia” – circolo Acli Arte “Elio Vittorini” - per il secondo dei tre concerti programmati per queste festività natalizie. Dopo il successo dello scorso 20 Dicembre a Mazzarino, dove ha cantato con il nuovissimo laboratorio corale "Santa Cecilia", il gruppo vocale diretto dal Maestro Laura Gallo canterà presso la parrocchia San Pio X, a Caltanissetta.“Il titolo della serata è ‘Veni Emmanuel’ – spiega lo stesso gruppo vocale - ed è dedicata all’Attesa, non solo quella cristiana della nascita di Cristo, ma anche quella laica che cerca risposta al desiderio di infinito, alla sete di eternità e anche alla ricerca di bellezza che accompagna la vita di ogni uomo. Il concerto sarà allora un andare, un procedere dal desiderio e l’attesa, appunto, fino al suo compimento, attraverso canti gregoriani e medioevali, musiche del Cinquecento e del Seicento e fino alle sonorità del Novecento”.

Il concerto di domani nella parrocchia nissena San Pio X avrà inizio alle ore 20.

Sarà possibile riascoltare l’“Amoris Laetitia” il prossimo 3 gennaio a Delia, nel concerto in programma presso la parrocchia Santa Maria dell’Itria.



