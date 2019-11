Cronaca 643

Caltanissetta, alla guida sotto effetto di cocaina travolge un poliziotto: giovane fa scena muta davanti al Gip

Un inseguimento durato per ore e che si è concluso a Delia dove i poliziotti hanno anche dovuto sparare dei colpi di pistola

Rita Cinardi

04 Novembre 2019 22:16

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Roberto Truscelli, il 25enne nisseno arrestato dai poliziotti della sezione Volanti della questura al termine di un rocambolesco inseguimento. Questa mattina il giovane, difeso dall'avvocato Boris Pastorello, è stato interrogato dal Gip Gigi Omar Modica, davanti al quale ha fatto scena muta. Dopo la convalida dell'arresto per lui sono stati disposti i domiciliari. La vicenda risale a domenica notte.



Strade simili al set di una pellicola cinematografica con il fuggiasco che, in un succedersi di colpi di scena, ha finito la sua corsa in manette dopo che, a tutta velocità, non si è fatto scrupoli ad imboccare una via dopo l’altra contromano e mettendo in serio pericolo la vita di altre persone. Alla guida sotto effetto di cannabis e cocaina, il giovane non si è fermato all’alt e alla fine avrebbe messo a repentaglio anche la vita di un poliziotto. In piazza Martiri d’Ungheria, nel corso di un posto di blocco, gli agenti hanno notato una Volkswagen Golf che procedeva a tutta velocità. Alla vista dell’alt il giovane non solo non si è fermato ma, dopo una brusca accelerata, ha proseguito la sua corsa. ’ E’ scaturito quindi un inseguimento per le vie Frà Giarratana, Don Minzoni, Salvo D’Acquisto, Filippo Turati. Con l’ausilio di un’altra pattuglia della Polizia di Stato, il fuggiasco è stato in un primo tempo bloccato in Via Sallemi. Ma il venticinquenne, anziché spegnere il veicolo e scendere dal mezzo, con una manovra repentina, ha travolto il poliziotto dandosi nuovamente alla fuga. Ha quindi avuto inizio un nuovo inseguimento protrattosi per la strada provinciale 134, poi proseguito lungo la SS640 e terminato a Delia.





Qui i poliziotti, per far desistere il giovane dal continuare la fuga, hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Una volta fermato, il venticinquenne ha opposto resistenza, scagliandosi contro di loro con calci e pugni causando loro diverse lesioni. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, dove è risultato positivo ai cannabinoidi e alla cocaina.



