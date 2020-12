Cronaca 443

Caltanissetta, alla guida di un'auto provoca un incidente stradale: aveva bevuto e fatto uso di stupefacenti

L'incidente si è verificato due giorni fa in via Colajanni. L'automobilista, dopo aver ricevuto le cure del caso, è stato denunciato

Redazione

22 Dicembre 2020 12:52

Nella nottata del 20 dicembre, personale della Polizia di Stato è intervenuto in via N. Colajanni a seguito di sinistro stradale tra due autovetture; prestate le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118, identificate le parti ed effettuati i rilievi di rito, gli operatori ritenevano che uno dei due conducenti, per l’incedere incerto e per l’eloquio non fluido, potesse aver fatto uso di sostanze che alterano lo stato psico-fisico.Trasportato presso il locale nosocomio, dove è stato giudicato guaribile in giorni 8 s.c., uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, è stato sottoposto all’esame tossicologico ed alcolemico, per verificare le sue condizioni psico-fisiche; l’esito di quest’ultimo accertamento ha acclarato un tasso alcolemico superiore a quello previsto per legge (0,50 g/L), nonché l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Si è dunque proceduto al ritiro della patente di guida e alla segnalazione all’A.G.



