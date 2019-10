Cronaca 1629

Caltanissetta, al volante dopo aver bevuto alcolici: denunciate due persone

I carabinieri, durante i consueti controlli del territorio, hanno fermato e denunciato due persone perchè i loro valori alcolemici erano superiori a quelli consentiti

27 Ottobre 2019 15:59

Nel corso della nottata i Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta sono stati impegnati nello svolgimento di un ampio servizio di controllo dei veicoli in transito sulle principali arterie di comunicazione, al fine di prevenire i fenomeni più diffusi di criminalità comune e la guida in stato di ebbrezza alcolica.Durante l’attività sono state deferite in stato di libertà due persone per valori alcolemici alla guida superiori a quelli consentiti, al ritiro di altrettanti documenti di circolazione e al sequestro di un’autovettura.



