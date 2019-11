Eventi 208

Caltanissetta, alla chiesa Sant'Agata al Collegio il concerto "Dulcedo ineffabilis"

Ad esibirsi saranno il gruppo vocale "Amoris Laetitia" e il "Resonantiae Camera Chorus"

Redazione

13 Novembre 2019 12:39

"Dulcedo ineffabilis" è il titolo del concerto in programma sabato 16 novembre presso la chiesa Sant'Agata al Collegio, a Caltanissetta.Ad esibirsi saranno il gruppo vocale "Amoris Laetitia" e il "Resonantiae Camera Chorus". Il primo è un gruppo nisseno che accoglie componenti anche da altre province siciliane ed è diretto da Laura Gallo. Le voci maschili e femminili che lo compongono cantano le sonorità intense della musica gregoriana e la espressioni sensibili del Novecento, passando attraverso le note audaci del Quattrocento, del Cinquecento e del Seicento.

Il "Resonantiae Camera Chorus" arriva da San Cataldo, dove è nato con il desiderio di esplorare e far conoscere composizioni di autori contemporanei che propongono una scrittura corale nuova e talvolta ardita usando, tuttavia, testi sacri del repertorio liturgico. Il gruppo è esclusivamente femminile ed è diretto da Daniele Riggi.

Proprio le differenze tra le due formazioni permetteranno a quanti parteciperanno al concerto di godere della ricchezza della loro "conversazione sonora", in uno scambio espressivo e tecnico di alto profilo e di grande bellezza.

A garanzia della qualità dell'evento non solo diversi concerti ed esibizioni che entrambi i cori hanno all'attivo, ma anche i premi musicali nazionali ed internazionali dei quali sono insigniti.

Il concerto avrà inizio alle ore 20.00.



