Caltanissetta, alla Badia concerto in onore di San Michele Arcangelo

Accompagnati al piano da Martina Di Gaetano, sette studenti, eseguiranno brani di Verdi, Mascagni, Licalsi e altri noti compositori

20 Settembre 2019 08:19

Domenica 22 Concerto alla Badia. Il Sole per l'equinozio illuminerà l'altare poi alle 18,30 si terrà un Concerto in onore di San Michele Arcangelo curato da 7 studenti (Irene Capodici, Martina Coppola, Ottavia Guarrera, Elena Marchese, Chiara Sferlazza, Giovanna Vullo, Antonino Giambra) del Corso di Canto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini". Accompagnati al piano da Martina Di Gaetano eseguiranno brani di Verdi, Mascagni, Licalsi e altri noti compositori. Il Gruppo nisseno di preghiera a San Michele invita tutti ad assistere e ringrazia tutto l'Istituto e in particolare il Direttore M°Angelo Licalsi. L'ingresso è libero, ma si raccomanda di rispettare il luogo sacro.

