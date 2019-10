Eventi 61

Caltanissetta, al "Volta" le prime classi accolte con una giornata dedicata allo sport

La giornata ha visto la partecipazione degli studenti che frequentano l'indirizzo sportivo del liceo scientifico

Redazione

16 Ottobre 2019 16:16

Una formula di successo giunta alla sua 4° edizione: accoglienza delle classi prime ad indirizzo sportivo culminata in una giornata evento a cura di tutti gli studenti frequentanti l'indirizzo sportivo presso l'istituto liceo scientifico A.Volta di Caltanissetta .Come ogni anno ad inizio Ottobre gli allievi del Liceo Sportivo del Volta si sono schierati in campo nelle palestre del liceo, la 1°s in sfida contro la 1°t per una combattuta gara di pallavolo prima e basket dopo. E'un tripudio di voci e colori, i piccoli guidati dai compagni più grandi sfoderano tutto il loro entusiasmo sotto lo sguardo vigile e attento dei docenti anch'essi orgogliosamente in divisa. Chiusa la prima parte è tempo di spostarsi presso l'impianto di calcio Giarratano sito in via Pietro Leone:un cordone di atleti attraversa la distanza che separa l'istituto accompagnati da docenti e da sostenitori, velocemente si riempiono spalti e spogliatoi e nei due campetti partono in contemporanea le partite di calcio a 5 femminile ed a 8 maschile, adesso è il turno dei più grandi, alunni delle classi terze, quarte e quinte. Il sole non riesce a fare capolino sulle nuvole, l'atmosfera è più fresca del solito ma a scaldare gli atleti ci pensa l'entusiasmo di tutti i partecipanti a questa straordinaria giornata ed anche quando la pioggia sembra avere la meglio, il gioco continua. Tutti collaborano per la buona riuscita dell'evento alunni e docenti, non manca il punto ristoro con la riserva di energie per gli affaticati calciatori rifocillati con bevande fruttate,banane e caramelle. Nota comune a tutti i protagonisti l'entusiasmo, la voglia di partecipare e collaborare in una giornata "tutta sportiva", resa speciale come sempre da quei valori che sono dello sport come della vita: passione, entusiasmo,impegno,dedizione,condivisione e rispetto. Un grazie speciale agli instancabili organizzatori dell'indirizzo sportivo: Prof. Di Gangi, Prof. Galiano, Prof. Crucillà, Prof. Messina, coadiuvati da alcuni docenti dell'indirizzo vivacemente coinvolti nella manifestazione: Prof. Miceli, Prof. Arcarese, Prof Di Marca, Prof Lombardo, Prof. Scozzaro, Prof. Muratori, Prof. Astuto, Prof. Vilardo, Prof. Mangiavillano, Prof. Di Piazza.

Un plauso speciale sempre al dirigente scolastico Prof. Vito Parisi guida attenta e scrupolosa dell'universo "A.Volta"





Una formula di successo giunta alla sua 4° edizione: accoglienza delle classi prime ad indirizzo sportivo culminata in una giornata evento a cura di tutti gli studenti frequentanti l'indirizzo sportivo presso l'istituto liceo scientifico A.Volta di Caltanissetta .Come ogni anno ad inizio Ottobre gli allievi del Liceo Sportivo del Volta si sono schierati in campo nelle palestre del liceo, la 1°s in sfida contro la 1°t per una combattuta gara di pallavolo prima e basket dopo. E'un tripudio di voci e colori, i piccoli guidati dai compagni più grandi sfoderano tutto il loro entusiasmo sotto lo sguardo vigile e attento dei docenti anch'essi orgogliosamente in divisa. Chiusa la prima parte è tempo di spostarsi presso l'impianto di calcio Giarratano sito in via Pietro Leone:un cordone di atleti attraversa la distanza che separa l'istituto accompagnati da docenti e da sostenitori, velocemente si riempiono spalti e spogliatoi e nei due campetti partono in contemporanea le partite di calcio a 5 femminile ed a 8 maschile, adesso è il turno dei più grandi, alunni delle classi terze, quarte e quinte. Il sole non riesce a fare capolino sulle nuvole, l'atmosfera è più fresca del solito ma a scaldare gli atleti ci pensa l'entusiasmo di tutti i partecipanti a questa straordinaria giornata ed anche quando la pioggia sembra avere la meglio, il gioco continua. Tutti collaborano per la buona riuscita dell'evento alunni e docenti, non manca il punto ristoro con la riserva di energie per gli affaticati calciatori rifocillati con bevande fruttate,banane e caramelle. Nota comune a tutti i protagonisti l'entusiasmo, la voglia di partecipare e collaborare in una giornata "tutta sportiva", resa speciale come sempre da quei valori che sono dello sport come della vita: passione, entusiasmo,impegno,dedizione,condivisione e rispetto. Un grazie speciale agli instancabili organizzatori dell'indirizzo sportivo: Prof. Di Gangi, Prof. Galiano, Prof. Crucillà, Prof. Messina, coadiuvati da alcuni docenti dell'indirizzo vivacemente coinvolti nella manifestazione: Prof. Miceli, Prof. Arcarese, Prof Di Marca, Prof Lombardo, Prof. Scozzaro, Prof. Muratori, Prof. Astuto, Prof. Vilardo, Prof. Mangiavillano, Prof. Di Piazza.

Un plauso speciale sempre al dirigente scolastico Prof. Vito Parisi guida attenta e scrupolosa dell'universo "A.Volta"





Mostre, laboratori artigianali e itinerari sensoriali a Caltanissetta per la seconda giornata di "Paesaggi di Mezzo"

News Successiva I coordinatori chiedono la ricostituzione delle consulte comunali, domani un incontro al Comune di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews