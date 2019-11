Eventi 199

Caltanissetta. Al via "Prima della Prima", un ciclo di incontri per conoscere da vicino la stagione teatrale

Si tratta di un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. Domani, martedì 26 novembre, Fiorella Falci inaugura un ciclo di sette incontri

Redazione

25 Novembre 2019 12:23

Un ciclo di incontri per conoscere più da vicino alcuni degli spettacoli della Stagione 2019/2020 del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta organizzata dall'Amministrazione comunale. E' “Prima della Prima”, un calendario di appuntamenti gratuiti, aperti al pubblico, che precederanno di qualche giorno la messa in scena di alcuni spettacoli teatrali della Stagione 2019/2020, che saranno affrontati da diversi punti di vista: quello di giornalisti, docenti, intellettuali, ma anche alcuni degli stessi attori e autori.Il primo appuntamento di “Prima della Prima”, martedì 26 novembre alle ore 18 al Teatro Regina Margherita, sarà condotto dalla professoressa Fiorella Falci, una delle intellettuali di spicco della città di Caltanissetta, che introdurrà lo spettacolo inaugurale della Stagione comunale 2019/2020 “E pensare che ero partito così bene” con Flavio Bucci.

A partire dalla figura del grande mattatore torinese, tra i volti più amati di teatro, cinema e tv, che ha lavorato con i più grandi registi italiani (da Nanni Loy a Dario Argento, da Mario Monicelli a Gabriele Salvatores, da Paolo Virzì a Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni), Fiorella Falci converserà col pubblico sulla la storia dello spettacolo italiano, prendendo spunto proprio dalla lunga carriera di Flavio Bucci, che ha preso le mosse dalla Scuola del Teatro Stabile di Torino.

Insegnante di Storia e Filosofia al Liceo classico e da sempre impegnata politicamente, Fiorella Falci è stata la prima donna vice sindaco della città di Caltanissetta. Appassionata di teatro, è autrice di pubblicazioni di storia contemporanea e di numerosi articoli e saggi giornalistici. Nel corso della sua carriera ha approfondito le tematiche legate all’identità di genere e alle pari opportunità, tenendo su questi argomenti seminari anche presso la Facoltà di Relazioni pubbliche dell’Università di Catania.

PRIMA DELLA PRIMA. Calendario degli incontri a ingresso libero



Martedì 26 novembre ore 18

Conversazione con Fiorella Falci “Flavio Bucci nella storia dello spettacolo italiano”

Mercoledì 11 dicembre ore 18

Conversazione con Stefania La Vaccara “Etra Moenia. Il teatro di Emma Dante”



Martedì 7 gennaio ore 18

Ernesta Musca e Laura Giannavola conversano con Daniele Segalin e Graziana Parisi, interpreti dello spettacolo “Los 4 Cobre”, sulle nuove frontire del teatro europeo



Mercoledì 29 gennaio ore 18

Marcella Romano conversa con Giuseppe Cutino e Rosario Palazzolo, rispettivamente regista e autore ed interprete de “L'ammazzatore”, e presentazione del libro “La vita schifa”



Martedì 17 marzo ore 18

Conversazione con Emanuela Pulvirenti e Milena Avenia sulla figura di Frida Kahlo, donna e artista a cui è dedicato lo spettacolo “Viva la Vida” con Pamela Villoresi



Lunedì 20 aprile ore 18

Gianni Nicola Caracoglia intervista la cantante Rita Botto, protagonista del concerto “Canto e cuntu” con la Banda di Avola. Interviene Michele Celeste



Martedì 12 maggio ore 18

Conversazione con Ivana Baiunco e Leonardo Pastorello su “Petronia”, nuovo spettacolo della pluripremiata compagnia Maniaci D'Amore

INFORMAZIONI

Anche quest’anno l’abbonamento alla Stagione comunale del Teatro Regina Margherita potrà essere acquistato con la Carta del Docente, il bonus per l'aggiornamento e la formazione riservato ai docenti di ruolo per l’anno scolastico 2019-2020, e dai diciottenni con il buono 18app fornito dal Governo. Entrambe le agevolazioni sono fruibili solo on line sul sito www.liveticket.it.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 12 PERLE - 12 spettacoli

Nuovi abbonamenti: possono essere acquistati al botteghino del teatro (aperto da lunedì a venerdì, ore 10-13, e i pomeriggi di lunedì e mercoledì, ore 16- 18) oppure on line sul sito www.liveticket.it

Gruppi (almeno 10 persone): per usufruire dello sconto del 10% gli abbonamenti dovranno essere acquistati in unico blocco.

Famiglie: sull'acquisto di n. 3 abbonamenti intestati allo stesso nucleo familiare, uno sarà scontato del 50%.

Invalidi: possono usufruire dell'ingresso gratuito solo gli invalidi muniti di certificazione che attesti un’invalidità minima dell’80% (escluso accompagnatore).

CAMPAGNA ABBONAMENTI 4 PERLE– 4 spettacoli

Si tratta di un abbonamento “più piccolo” ed economicamente più sostenibile, pensato per incentivare i più giovani a venire a teatro, e per il quale sono stati selezionati n. 4 spettacoli della Stagione 2019/2020 particolarmente adatti anche ad un pubblico di adolescenti e studenti universitari.

Fanno parte di questo abbonamento: “Extra Moenia” (14 dicembre); “Los 4 Cobres” (9 gennaio); “L'ammazzatore” (31 gennaio); “Il Volo del Gabbiano Jonathan Livingston” (7 maggio). Gli abbonamenti “ridotto” a n. 4 spettacoli possono essere acquistati al botteghino del teatro oppure on line sul sito www.liveticket.it a partire dall'1 dicembre.







