Cronaca

Caltanissetta, al via la sostituzione di oltre 8mila vecchi contatori

Si stima che questa fase dell’operazione verrà realizzata in circa 4 mesi

Redazione

17 Settembre 2020 11:31

Prendono il via oggi gli interventi per la sostituzione massiva di oltre 8 mila contatori nel comune di Caltanissetta. L’operazione, avviata nei giorni scorsi con affissione degli avvisi nelle vie interessate, riguarda la sostituzione di apparecchi con più di dieci anni di vita. L’intervento (ID 129) – interamente realizzato con fondi propri del Gestore - rientra nel Piano delle azioni che Caltaqua–Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sta compiendo nell’ambito di un progetto di più ampio respiro che, in varie fasi, sta riguardando l’intero territorio provinciale per riuscire a garantire un servizio idrico integrato sempre di più all’altezza delle sue legittime esigenze.

Si stima che questa fase dell’operazione verrà realizzata in circa 4 mesi.



