Caltanissetta, al via in piazza San Giuseppe l'evento "Voci di quartiere"

I maestri Mario Ferrara (chitarra), Irene Capodici (mezzosoprano) Laura Gallo (violino) e Miriana di Pasquale (pianoforte) si esibiranno il 3 agosto

Redazione

03 Agosto 2020 10:55

Il comitato di quartiere Provvidenza San Giuseppe nell’ambito delle iniziative di animazione urbana e culturale presenta “Voci di Quartiere” un evento musicale offerto dalle eccellenze musicali dei quartieri Provvidenza - San Giuseppe. I maestri Mario Ferrara (chitarra), Irene Capodici (mezzosoprano) Laura Gallo (violino) e Miriana di Pasquale (pianoforte) si esibiranno il 3 agosto nella piazza San Giuseppe a partire dalle ore 20.00. L’evento di lunedì sera, non è solo un concerto organizzato per riempire una serata estiva, ma rappresenta la valorizzazione di uno spazio particolare, come la piazza San Giuseppe e la valorizzazione di talenti che sono nati e cresciuti tra le viuzze dell’antico rione. I maestri si esibiranno a titolo gratuito nel quartiere, a beneficio di tutta la cittadinanza. L’auspicio che il comitato di quartiere pone su queste iniziative riguarda la sensibilizzazione della comunità del quartiere e della comunità cittadina verso le eccellenze nissene che alla pari delle strutture e dei palazzi storici costituiscono il patrimonio identitario della città. L'evento è realizzato in collaborazione con alcune realtà commerciali del centro storico, che condividono e promuovono l’iniziativa a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori: Affitti brevi Stefania Lo Piano, Curtigliu, BnB piazza Garibaldi, Amotech, Associazione torrone Caltanissetta, Talè edizioni.

