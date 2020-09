Salute 632

Caltanissetta, al via il congresso "Neuro-Covid-19". A inizio lavori un minuto di silenzio per le vittime della pandemia

Neurologi arrivati da tutta Italia si confronteranno per tre giorni sulla ricerca e sulle ultime scoperte. Presidente del congresso il primario di Neurologia dell'ospedale Sant'Elia Michele Vecchio, presidente regionale della Sin

Rita Cinardi

03 Settembre 2020 17:36

Ha preso il via all’Hotel San Michele il congresso “Highlights in Neurology”, special edition “Neuro-Covid-19”, organizzato da Michele Vecchio, presidente regionale della Società Italiana di Neurologia e primario dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Neurologi arrivati da tutta Italia si confronteranno per tre giorni sulla ricerca e sulle ultime scoperte relative alle nuove urgenze neurologiche determinate dall’impatto della pandemia. In apertura del congresso il dottore Michele Vecchio ha voluto ricordare con un minuto di silenzio le migliaia di vittime italiane del coronavirus, dai pazienti, ai medici, agli infermieri. Intervenuti, prima dell’inizio dei lavori congressuali, il sindaco Roberto Gambino, l’assessore alla Cultura Marcella Natale e Giovanna Candura, che ha portato i saluti dell’assessore Ruggero Razza. Il primo cittadino ha ringraziato tutti i medici dell'ospedale Sant'Elia "soprattutto - ha detto Gambino - considerato che svolgono il loro lavoro in maniera encomiabile nonostante le carenze della sanità. Se quello che è accaduto in Lombardia fosse accaduto qui - ha concluso - non so quanti di noi sarebbero ancora qui. Da anni si tagliano i posti letto, e invece l'invito è proprio quello di investire sulla sanità. Ora più che mai". Tra gli interventi della prima giornata quello del primario dell’ospedale Sant’Elia Giovanni Mazzola che ha approfondito gli aspetti relativi a sintomi e terapie del Covid-19. Icuts e covid e deterioramento neurologico nei pazienti con coronavirus altre relazioni del congresso che è uno dei primi in presenza organizzati in Italia.

