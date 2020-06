Salute 690

Caltanissetta, al Sant'Elia nuova apparecchiatura per esami rx con parete retroilluminata per il relax dei pazienti

Il costo dell'investimento è pari a circa 250 mila euro. Il direttore generale: "Non abbiamo avuto tempo di inaugurarla ma è attiva già da 6 mesi"

Rita Cinardi

25 Giugno 2020 22:46

Tecnologia e umanizzazione al Sant’Elia dove è stata installata una innovativa apparecchiatura per effettuare esami radiologici. "Tecnologia completamente digitale - ha spiegato il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone - integrata nel nostro sistema di archiviazione immagini e nel nostro sistema di telerefertazione. Totale rifacimento della sala ed apparecchiatura top di gamma con assistenza full risk per 4 anni. Costo dell’investimento circa € 250.000. Il paziente non entrerà nella solita sala radiologica fredda e grigia. L'umanizzazione delle cure è al centro della nostra attenzione con la presenza di una parete retroilluminata che crea una profondità di campo e crea un ambiente confortevole. Presto identica realizzazione a Gela (già aggiudicata). Continua il percorso di miglioramento tecnologico del parco radiologico accoppiato alla umanizzazione degli ambienti"

