Caltanissetta, al Sant'Elia muore per coronavirus dipendente del tribunale di 54 anni. E' la nona vittima

Era ricoverato all'ospedale Sant'Elia dal 26 marzo. Purtroppo le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito

Rita Cinardi

10 Aprile 2020 09:14

E' morto questa mattina intorno alle 7 Calogero Pera, 54 anni, commesso del tribunale di Caltanissetta. Pera, 54enne di Serradifalco, risultato positivo al tampone, era ricoverato in terapia intensiva Covid-19 dove era arrivato il 26 marzo per una grave polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria. Da subito intubato non si era mai più ripreso. Questa mattina nonostante è stato tentato di tutto dai medici e sono state eseguite tutte le terapie previste sui pazienti con coronavirus è deceduto. Pera è la nona vittima di coronavirus a Caltanissetta dall'inizio dell'epidemia.

