Salute 4264

Caltanissetta, al Sant'Elia i papà potranno assistere nuovamente al parto: prima però saranno sottoposti a tampone

A comunicarlo il direttore facente funzioni dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia Lillo Salvaggio

Rita Cinardi

08 Settembre 2020 17:45

Da oggi al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Sant'Elia i papà che vogliono vedere nascere i propri figli potranno entrare nuovamente in sala parto. La presenza del padre era stata vietata durante il lockdown, per motivi di sicurezza legati al contenimento del contagio da coronavirus. Oggi però quello che è considerato uno dei momenti più belli della genitorialità potrà essere vissuto nuovamente. A comunicarlo il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia Lillo Salvaggio. "Ovviamente - spiega il primario - i papà saranno sottoposti a tampone per coronavirus 48 ore prima e potranno entrare in sala solo nel caso in cui il risultato sarà negativo. Si costituirà nuovamente una saletta preparto e poco prima della nascita del bimbo, così come è sempre stato, il papà potrà entrare in sala. A parte questo stiamo già facendo un corso preparto on line e un altro verrà attivato a settembre. Continuano gli ambulatori per gravidanze a rischio e a termine e i servizi di ecografia e morfologica, così come lo screening oncologico per il tumore al collo dell'utero. Mentre riprenderanno a breve gli ambulatori per la prevenzione dell'osteoporosi dedicato alle donne in menopausa e l'urodinamica per chi soffre di incontinenza urinaria".

Da oggi al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Sant'Elia i papà che vogliono vedere nascere i propri figli potranno entrare nuovamente in sala parto. La presenza del padre era stata vietata durante il lockdown, per motivi di sicurezza legati al contenimento del contagio da coronavirus. Oggi però quello che è considerato uno dei momenti più belli della genitorialità potrà essere vissuto nuovamente. A comunicarlo il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia Lillo Salvaggio. "Ovviamente - spiega il primario - i papà saranno sottoposti a tampone per coronavirus 48 ore prima e potranno entrare in sala solo nel caso in cui il risultato sarà negativo. Si costituirà nuovamente una saletta preparto e poco prima della nascita del bimbo, così come è sempre stato, il papà potrà entrare in sala. A parte questo stiamo già facendo un corso preparto on line e un altro verrà attivato a settembre. Continuano gli ambulatori per gravidanze a rischio e a termine e i servizi di ecografia e morfologica, così come lo screening oncologico per il tumore al collo dell'utero. Mentre riprenderanno a breve gli ambulatori per la prevenzione dell'osteoporosi dedicato alle donne in menopausa e l'urodinamica per chi soffre di incontinenza urinaria".

News Successiva Giornata mondiale della Fisioterapia, Rosario Fiolo: "Celebriamo il patto stretto con le persone con disabilità"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare