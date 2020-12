Salute 1535

Caltanissetta, al reparto di Cardiologia impiantato un innovativo defibrillatore: trasmetterà i dati del paziente tramite una App

Il sistema, fornito da una ditta statunitense, è in grado di trasmettere in tempo reale ai medici i dati sulla funzionalità cardiaca

Redazione

04 Dicembre 2020 20:26

Impiantato oggi, nel reparto di Cardiologia dell'ospedale Sant'Elia, un innovativo defibrillatore, per la gestione dei disturbi del ritmo cardiaco e lo scompenso; l’intervento è stato eseguito dai medici Rindone Felice, Calogero Geraci, Rosario Russo e Riccardo Tona. Il responsabile della cardiologia Felice Rindone ha espresso soddifazione per il risultato ottenuto sottolineando l’importante passo in avanti che la cardiologia di Caltanissetta ha fatto nella gestione delle aritmie: "Questa nuova generazione di defibrillatori impiantabili, di una ditta statunitense, attraverso un’applicazione scaricabile gratuitamente sullo smartphone del paziente, è in grado di trasmettere in tempo reale ai medici i dati sulla funzionalità cardiaca garantendo una connessione medico-paziente veramente importante; il medico cosi può monitorare costantemente i pazienti da remoto, identificare gli episodi aritmici anche asintomatici ed intervenire tempestivamente”.



L’Equipe della Cardiologia di Caltanissetta

La Cardiologia di Caltanisetta è stata tra i primi centri in Italia a fare uso di questa nuova tecnologia, oggi applicata ad un intervento di resincronizzazione cardiaca. Questi interventi, eseguiti su pazienti con scompenso e funzionalità cardiaca ridotta, permettono alle due camere inferiori del cuore, i ventricoli, di battere in modo fisiologico, migliorando significativamente la qualità di vita dei pazienti. Le nuove funzionalità avanzate di questo dispositivo dedicate al trattamento dello scompenso e la connettività automatica 24 ore su 24, portano ad un nuovo elevato livello la terapia offerta dalla Cardiologia di Caltanissetta.



