Caltanissetta, al centro "Michele Abbate" il convegno dal titolo "Ecofuturo e ItaliaCheCambia"

Il Convegno, che sarà moderato dal Presidente del Comitato di Quartiere "San Francesco/Stazzone" Marcello Bellomo e dal Dott. William Di Noto, prevede l’attribuzione di due crediti formativi da parte dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta

26 Settembre 2019 20:56

Il Comitato di Quartiere “San Francesco / Stazzone” si è costituito lo scorso 04 Ottobre 2018, in occasione della ricorrenza di Commemorazione del Patrono d’Italia “San Francesco d’Assisi”: il Comitato ha lo scopo di promuovere e migliorare la qualità della vita degli abitanti della zona, puntando nello specifico ad un ottimale assetto e ad una corretta ed equilibrata gestione del territorio e della viabilità della zona San Francesco/Stazzone e zone limitrofe.

Gli Organizzatori si sono dichiarati intenzionati a promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a tutelare l’ambiente, la salute, la qualità della vita dei cittadini nonché la promozione di attività socio-culturali e ricreative, in particolare agendo attraverso campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di tutti gli Organi Istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta o indiretta per garantire la tutela dei diritti dei cittadini del Quartiere e dell’intero territorio cittadino.



In quest’ottica, il Comitato di Quartiere “San Francesco/Stazzone” organizza il Convegno “Ecofuturo e ItaliaCheCambia” a Caltanissetta, che si terrà sabato 28 Settembre 2019, presso la Sala Convegni del Centro Polivalente “Michele Abbate” di Caltanissetta.



L’iniziativa, patrocinata dalla Vice-Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e dall’Amministrazione Comunale di Caltanissetta oltre che da “EcoFuturo”, “ItaliaCheCambia” e dall’Ordine Professionale degli Architetti di Caltanissetta, si avvierà alle ore 16:00 con i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Caltanissetta, Arch. Roberto Gambino, del Vice-Sindaco Dott.ssa Grazia Giammusso e degli Assessori Dott. Marcello Frangiamone e Dott. Salvatore Giuseppe La Mensa.



L’evento, realizzato con la collaborazione tecnica di “Globaltech” e della Cooperativa Sociale “Iopervoiperio” e con la sponsorizzazione del Panificio Amico “Pane d’Autore” e del B&B “Adenzia”, prevede gli interventi di Fabio Roggiolani (Co-Fondatore di “Ecofuturo”), del Prof. Giuliano Gabbani (Responsabile del Comitato Scientifico di “Ecofuturo”), della Dott.ssa Alessandra Profilio (Direttrice Responsabile di “ItaliaCheCambia”) e del Dott. Andrea Bartoli (Co-Fondatore del “Farm Cultural Park” di Favara).



A seguire, la proiezione video di “Ecofuturo”, la proiezione video di “ItaliaCheCambia” e i saluti in video-conferenza di Jacopo Fo (Co-Fondatore di “Ecofuturo”); successivamente all’intervento del Dott. Fabrizio Giacalone (Presidente della Cooperativa “Palma nana” – Centro Educazione Ambientale Serra Guarneri), seguiranno il dibattito e le conclusioni.



Il Convegno, che sarà moderato dal Presidente del Comitato di Quartiere “San Francesco/Stazzone” Marcello Bellomo e dal Dott. William Di Noto, prevede l’attribuzione di due crediti formativi da parte dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta (registrazione su im@ateria o in sede).



