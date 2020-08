Cronaca 1474

Caltanissetta, al carcere Malaspina detenuti protestano da 2 giorni battendo le inferriate

Pare che le intenzioni siano quelle di continuare ad oltranza, ma non sono chiare le motivazioni

Redazione

31 Agosto 2020

Protestano i detenuti Alta Sicurezza della Casa Circondariale di Caltanissetta, con una continua battitura delle inferriate delle celle, che perdura da circa due giorni.

In questo momento è ancora in atto la battitura delle inferriate che ha avuto inizio alle ore 7.00 circa.

A dichiararlo è Mimmo Nicotra segretario generale aggiunto del sindacato OSAPP della polizia penitenziaria.

Pare che le intenzioni siano quelle di continuare ad oltranza, ma non sono chiare le motivazioni addotte di tale protesta che sembrano essere molteplici, riconducibili a problemi nei colloqui con i familiari.

Continua Nicotra - purtroppo il personale è in difficoltà, la struttura fatiscente, un solo poliziotto nei piani per il controllo dei detenuti perché a Caltanissetta mancano dall'organico 20 unità di polizia penitenziaria.



