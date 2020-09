Cronaca 5213

Caltanissetta. "Aiuto mi hanno rubato la macchina", ma aveva dimenticato di inserire il freno a mano

L'auto ha cominciato la sua corsa in retromarcia finendo dalla parte opposta della strada contro il cancello di una proprietà privata

Rita Cinardi

30 Settembre 2020 09:21

Pensava che gli avessero rubato la macchina e invece, avendo dimenticato di inserire il freno a mano, la sua automobile si era messa in marcia da sola. E' accaduto ieri mattina quando un cinquantenne nisseno ha dato l'allarme al numero di emergenza segnalando che gli avevano rubato l'auto, posteggiata poco prima nel parcheggio dell'Eurospin di via Due Fontane. In attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo si è guardato un po' intorno e si è accorto che la sua auto, non solo si trovava nella parte opposta della strada, ma aveva anche sfondato il cancello di una proprietà privata regolarmente chiuso a chiave. Gli agenti della polizia, una volta intervenuti, hanno accertato che l'uomo, nel parcheggiare il mezzo in una strada in lieve pendenza aveva dimenticao di inserire il freno a mano. L'auto una volta chiusa ha quindi iniziato a muoversi autonomamente, ha preso velocità, ha attraversato in perpendicolare e in retromarcia la via Due Fontane terminato la sua corsa incontrollata contro il cancello della proprietà privata. Nell'impatto, oltre al cancello, è rimasto danneggiato il muretto dell'abitazione e la parte posteriore del mezzo. Danni materiali a parte, nessuna persona o altro mezzo, sono rimasti coinvolti nello strano incidente.

Pensava che gli avessero rubato la macchina e invece, avendo dimenticato di inserire il freno a mano, la sua automobile si era messa in marcia da sola. E' accaduto ieri mattina quando un cinquantenne nisseno ha dato l'allarme al numero di emergenza segnalando che gli avevano rubato l'auto, posteggiata poco prima nel parcheggio dell'Eurospin di via Due Fontane. In attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo si è guardato un po' intorno e si è accorto che la sua auto, non solo si trovava nella parte opposta della strada, ma aveva anche sfondato il cancello di una proprietà privata regolarmente chiuso a chiave. Gli agenti della polizia, una volta intervenuti, hanno accertato che l'uomo, nel parcheggiare il mezzo in una strada in lieve pendenza aveva dimenticao di inserire il freno a mano. L'auto una volta chiusa ha quindi iniziato a muoversi autonomamente, ha preso velocità, ha attraversato in perpendicolare e in retromarcia la via Due Fontane terminato la sua corsa incontrollata contro il cancello della proprietà privata. Nell'impatto, oltre al cancello, è rimasto danneggiato il muretto dell'abitazione e la parte posteriore del mezzo. Danni materiali a parte, nessuna persona o altro mezzo, sono rimasti coinvolti nello strano incidente.

Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza: a Caltanissetta 7 denunciati dalla Digos

News Successiva Sisma di magnitudo 4.2 nella notte nel Canale di Sicilia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare