Politica 383

Caltanissetta, Aiello (LEGA): "Quando, a chi e come verranno assegnati i contributi?"

Il consigliere comunale della Lega ha presentato al sindaco un'interrogazione

Redazione

04 Novembre 2020 11:55

Nei giorni scorsi il Sindaco ha dichiarato su facebook che il Comune ha disponibili 190 mila euro da utilizzare per i settori che hanno subito la chiusura totale o parziale con l’ultimo DCPM.Una buona notizia che ha creato aspettative positive in tantissimi imprenditori, molti dei quali si sono rivolti al Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, il quale ha presentato al Sindaco un’Interrogazione consiliare avente ad oggetto: “Modalità, criteri e tempi assegnazione aiuti economici alle imprese locali in sofferenza”.

“La gente è disperata, soprattutto chi è stato costretto a chiudere la propria attività, ritengo pertanto opportuno prima di creare false aspettative – dichiara Oscar Aiello– che il Comune faccia chiarezza sull’erogazione dei contributi”.

Con l’Interrogazione il Consigliere della Lega nello specifico ha chiesto al Sindaco: Quali sono le modalità (stabilite dall’Amministrazione Comunale) che dovranno seguire gli operatori economici per richiedere ed ottenere il contributo; Quali sono i criteri fissati per la ripartizione dei contributi a coloro i quali ne faranno richiesta; Quali sono i tempi entro i quali i summenzionati contributi verranno effettivamente erogati.



Nei giorni scorsi il Sindaco ha dichiarato su facebook che il Comune ha disponibili 190 mila euro da utilizzare per i settori che hanno subito la chiusura totale o parziale con l’ultimo DCPM.Una buona notizia che ha creato aspettative positive in tantissimi imprenditori, molti dei quali si sono rivolti al Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, il quale ha presentato al Sindaco un’Interrogazione consiliare avente ad oggetto: “Modalità, criteri e tempi assegnazione aiuti economici alle imprese locali in sofferenza”.

“La gente è disperata, soprattutto chi è stato costretto a chiudere la propria attività, ritengo pertanto opportuno prima di creare false aspettative – dichiara Oscar Aiello– che il Comune faccia chiarezza sull’erogazione dei contributi”.

Con l’Interrogazione il Consigliere della Lega nello specifico ha chiesto al Sindaco: Quali sono le modalità (stabilite dall’Amministrazione Comunale) che dovranno seguire gli operatori economici per richiedere ed ottenere il contributo; Quali sono i criteri fissati per la ripartizione dei contributi a coloro i quali ne faranno richiesta; Quali sono i tempi entro i quali i summenzionati contributi verranno effettivamente erogati.



News Successiva Scuola, Cancelleri (M5S): "85 milioni di euro per la didattica digitale, oltre 500 mila euro per la provincia di Caltanissetta"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare