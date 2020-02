Politica 64

Caltanissetta, Aiello: "Alle spalle della chiesa Provvidenza una discarica a cielo aperto. Ma l'amministrazione continua a non curarsene"

Inoltre da un immobile abbandonato alle spalle della Chiesa stanno per cadere una grondaia, degli intonaci e parti strutturali che potrebbero recare danno fisico ai passanti

10 Febbraio 2020 09:18

“L’Amministrazione Comunale rimuova i rifiuti ed i pericoli alle spalle della Chiesa Santa Maria della Provvidenza” – lo ha chiesto il Consigliere della Lega, Oscar Aiello, tramite un’Interrogazione Consiliare presentata al Sindaco.“A seguito di un sopralluogo effettuato alle spalle della Chiesa Provvidenza – fa sapere il Consigliere Aiello - sono state riscontrate le seguenti problematiche: l’area versa in uno stato di totale incuria e degrado; sotto le finestre della stanza da letto del Parroco insiste una discarica abusiva a cielo aperto, con la presenza di rifiuti maleodoranti di ogni genere e conseguenti condizioni igienico-sanitarie precarie; da un immobile abbandonato alle spalle della Chiesa stanno per cadere una grondaia, degli intonaci e parti strutturali che potrebbero recare danno fisico ai passanti”.

“La discarica – aggiunge Oscar Aiello - è stata più volte segnalata al Comune, ma nulla è stato fatto per risolvere definitivamente il problema che tra l’altro riguarda l’intero Quartiere Provvidenza, anzi! L’incuria dell’Amministrazione Comunale sta causando la proliferazione di insetti e roditori a danno delle più basilari condizioni igienico-sanitarie per i residenti”.

Con l’Interrogazione Consiliare il Capogruppo della Lega ha chiesto al Sindaco: Se ed in che tempi ha intenzione di far ripulire l’area e far rimuovere i summenzionati pericoli; Cosa ha intenzione di fare per prevenire ed evitare definitivamente il continuo abbandono di rifiuti alla spalle della Chiesa Santa Maria della Provvidenza.



